Ярославль, 6 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Трёх жительниц Ярославской области — юриста Юлию Дёмину и двух уроженок Рыбинска изолировали в Подмосковье после возвращения из ЮАР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама Юлия.

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Напомним, рейс с туристами из Южно-Африканской Республики и Намибии прибыл в Москву утром 4 декабря. В самолёте находилось около 100 человек. На территории аэропорта граждан остановили из-за информации об обнаружении в ЮАР случаев заражения новым штаммом коронавируса. Как рассказала Дёмина, в обсерватор отвезли около 50 россиян. Иностранных туристов, летевших этим рейсом, не изолировали.

«Этим рейсом из ЮАР прилетело 92 россиянина. Под нас было заказано три автобуса, которые должны были всех прибывших туристов отвезти в обсерватор . По факту туда отвезли 50 человек. Куда делись остальные — вопрос. Иностранных туристов никуда не изолировали. Россиян отвезли в разные обсерваторы . Меня вместе с 15 россиянами разместили в районе Сергиева-Посада в санатории «Восход». По прилёту брали у всех экспресс-тест . И, как оказалось, у всех брали ПЦР, но я его не сдавала».

Позднееярославну другой обсерватор.

«У меня была температура 37,6, поэтому меня и ещё одну семейную пару — нас троих перевели в другой обсерватор, уже на базе больницы. И сейчас мы здесь, в инфекционном отделении, каждый в отдельном боксе. Здесь тоже взяли тест, анализ крови, пока никаких результатов нет. Самочувствие нормальное, температура 36.6, чувствую себя хорошо».

Россияне пробудут на изоляции как минимум 14 дней. На сегодняшний день известно, что у двоих людей, прилетевших в Россию этим рейсом, подтвердили коронавирус. Штаммовая принадлежность инфекции сейчас устанавливается.