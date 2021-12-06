Салехард, , 15:22 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять — среди вахтовых работников. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131 случай.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 544 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 6 декабря подтвердили 59 227 случаев заражения коронавирусом, вылечился 53 181 человек.

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