Салехард, 6 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять — среди вахтовых работников. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131 случай.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 544 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 6 декабря подтвердили 59 227 случаев заражения коронавирусом, вылечился 53 181 человек.