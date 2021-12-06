Москва, , 15:22 — REGNUM Идея защиты российских граждан от хищения их денежных средств путем мошеннических действий не нова и всегда актуальна, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Банк России предлагает в очередной раз ее развитие и совершенствование путем установления обязательной суммы возврата и упрощения его процедуры. Однако предлагаемый механизм видится не до конца проработанным.

Первый возникающий вопрос касается суммы компенсации. По исследованиям группы Тинькофф, мошенники в среднем похищали за один раз 13.9 тыс. руб. Однако данная сумма смотрится как средняя температура по больнице.

Так как при списании со счета нескольких десятков или сотен тысяч рублей (а таких случаев много), компенсация такой суммы не спасает и не исправляет ситуацию потерпевшего.

Во-вторых, блокировка счетов и операций по «признакам мошеннических действий» может неблагоприятно отразиться на платежной сфере в целом, так как будет нарушать непрерывность платежного оборота.

В-третьих, четко не определены критерии качества и зрелости антифрод систем банков. Кроме того, не разграничены мошеннические списания, осуществляемые с помощью технических средств и методов социальной инженерии.

Таким образом, предложение Банка России видится вполне нужным и актуальным, но требует более глубокой и конкретной проработки предлагаемых механизмов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России предложил ввести для банков обязательную сумму возврата при кражах со их банковских счетов.

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