Москва, 6 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Поведение президента Украины Владимира Зеленского дает основания полагать, что он принимает запрещенные психотропные препараты. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«У Зеленского повадки профессионального наркомана. Человек абсолютно наркозависим», — сказал Коротченко.

Эксперт убежден, что его слова подтвердит любой профессиональный нарколог, понаблюдав несколько минут за поведением украинского президента на видео.

«Очевидно, что политик, верховный главнокомандующий в подобном состоянии находиться не должен. В любой нормальной стране Зеленского потребовали бы отстранить от власти, провести независимую наркологическую экспертизу. А дальше, в зависимости от результата — импичмент», — сказал Коротченко.