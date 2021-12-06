Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Российский юрист и телеведущая Екатерина Гордон начала собственное расследование по факту смертельного ДТП на автодороге «Северный обход Ростова-на-Дону» в Аксайском районе 1 декабря. Об этом она написала в Instagram.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недели, конечно, адовы. Год не хочет нас спокойно отпускать. Я нашлась, я увидела, киньте в личку контакты родственников. Очередной погибший малыш в ДТП. Утром наши адвокаты свяжутся и помогут», — написала Гордон, имея ввиду трагедию на Дону.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и ребёнок. Ещё один участник аварии госпитализирован. Фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств стал водитель Land Rover Discovery.

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