В ФРГ выступили за транзит газа через территорию Украины после 2025 года
Берлин, 6 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Немецкие власти намерены обеспечить транзит газа через территорию Украины и после 2025 года. Об этом 6 декабря заявил и.о. министра экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в ходе своей заключительной пресс-конференции перед уходом из правительства.
При этом Альтмайер напомнил, что существующие соглашения по транзиту газа через Украину заключались при посредничестве ФРГ.
«Мы будем содействовать тому, чтобы это (транзит — ред.) продолжалось и после 2025 года», — сказал он.
Кроме того, и.о. министра экономики и энергетики Германии указал, что за время своего нахождения на этом посту он четырежды побывал в Москве и «испытывает большое уважение к тому, что было достигнуто в России на экономическом уровне».
«Надеюсь, это не будет поставлено на кон», — добавил Альтмайер и также высказался за то, чтобы Украина сохраняла суверенитет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель Германии в Афганистане заявил, что посольство ФРГ в Кабуле может вскоре возобновить свою работу.