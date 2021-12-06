Берлин, 6 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Немецкие власти намерены обеспечить транзит газа через территорию Украины и после 2025 года. Об этом 6 декабря заявил и.о. министра экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в ходе своей заключительной пресс-конференции перед уходом из правительства.

(сс) EnergieAgentur.NRW Петер Альтмайер

При этом Альтмайер напомнил, что существующие соглашения по транзиту газа через Украину заключались при посредничестве ФРГ.

«Мы будем содействовать тому, чтобы это (транзит — ред.) продолжалось и после 2025 года», — сказал он.

Кроме того, и.о. министра экономики и энергетики Германии указал, что за время своего нахождения на этом посту он четырежды побывал в Москве и «испытывает большое уважение к тому, что было достигнуто в России на экономическом уровне».

«Надеюсь, это не будет поставлено на кон», — добавил Альтмайер и также высказался за то, чтобы Украина сохраняла суверенитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель Германии в Афганистане заявил, что посольство ФРГ в Кабуле может вскоре возобновить свою работу.