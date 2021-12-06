Ватикан, 6 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Молодым людям следует не только говорить об интересующих их проблемах в соцсетях, но стараться делать желаемое в реальности, сказал в своей проповеди в понедельник, 6 декабря, папа римский Франциск.

Gabriel Andrés Trujillo Escobedo Папа римский Франциск

«Нужно выйти из социальных сетей к социуму», — призвал он.

Франциск призвал молодых людей не ограничиваться виртуальными встречами и искать встреч реальных, особенно с теми, кто в этом нуждается. «Искать следует не видимость, а невидимое. Это по-настоящему революционно и оригинально», — сказал он.