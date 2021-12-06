Афины , 6 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Экономика Греции выросла в третьем квартале 2021 года, при этом ВВП вырос на 13,4% в годовом исчислении. Об этом сообщило Греческое статистическое управление в понедельник, 6 декабря. Представители Статистической службы объяснили это позитивное развитие увеличением потребления, частных инвестиций и экспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

Служба статистики пересмотрела данные по ВВП за первые два квартала 2021 года, при этом ВВП снизился на 1,9% в первом квартале и вырос на 16,6% во втором квартале.

Общие расходы на конечное потребление выросли на 7,3% в третьем квартале (потребление домашних хозяйств выросло на 8,6%, в то время как потребление органов государственного управления выросло на 5,7%). Частные инвестиции (валовые инвестиции в основной капитал) выросли на 18,1%, экспорт товаров и услуг подскочил на 48,6% (экспорт товаров вырос на 9,2%, в то время как экспорт услуг — на 84,6%). Импорт вырос на 21,7% (импорт товаров вырос на 10,1%, а импорт услуг подскочил на 58,1%).

Ежеквартально ВВП Греции вырос на 2,7%, что отражает увеличение общих расходов на конечное потребление на 0,9% (домашние хозяйства увеличили его на 1,1%, а органы государственного управления — на 0,1%), частные инвестиции выросли на 3,9%, экспорт вырос на 12,6%, а импорт — на 7,3%.