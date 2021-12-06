Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM Казахстан и Узбекистан являются не конкурентами, а братскими государствами. Об этом 6 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного брифинге с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим с официальным визитом в Нур-Султан.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

Мирзиёев в ходе встречи назвал соседние республики «естественными экономическими партнёрами». Но, по мнению главы Казахстана, отношения двух стран ещё глубже.

«Узбекистан — это не только добрый сосед и важный партнёр, но и братское государство, с которым мы связаны общими корнями и общей судьбой. Между нашими странами успешно развивается стратегическое партнёрство», — сказал Токаев.

В ходе встречи Токаева и Мирзиёева стороны договорились создать Высший межгосударственный совет, Межпарламентский совет, а также рабочий орган — Совет министров иностранных дел. Мирзиёев отметил, что отношения двух стран выходят на новый уровень, что является «историческим» событием.

Стоит отметить, что Нур-Султан и Душанбе также договорились о взаимном импортозамещении. Согласно договорённостям, товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном планируется увеличить с $4 млрд в 2021 году до $10 млрд в течение следующих пяти лет.