Ульяновск, 6 декабря 2021, 15:12 — REGNUM Законодательное собрание Ульяновской области сегодня, 6 декабря, обсудило и поддержало федеральные законопроекты о введении QR-кодов. Речь идёт об инициативе о введении цифровых пропусков для посещения общественных мест и проезда на транспорте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На обсуждение внесён проект федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Представлявший его глава комитета по социальной политике Сергей Шерстнев («Единая Россия») пояснил, что речь идёт об определении порядка продления действия санитарно-эпидемических мер в условиях распространения коронавируса и «порядок оказания услуг и порядка допуска граждан» на отдельные объекты «с учётом наличия медицинской документации», подтверждающей наличие прививки от коронавируса, медицинского отвода или перенесённого ковида.
Фактически обсуждение законопроектов о введении QR-кодов началось в начале заседания. Экс-коммунист Матвей Володарский предложил прекращать «нагонять жути с вакцинацией и кодами», приведя в качестве примера набитый пассажирами общественный транспорт в часы пик, где «все обнимочку, как родственники, ездят», а в то же время в фитнес-центры и торговые залы нельзя ходить без QR-кодов. Он назвал введение цифровых пропусков «сегрегационными мерами» и оценил их, в частности, «как убийство бизнеса». Депутат предложил ввести поимённое голосование.
В части формата голосования с ним не согласился глава фракции КПРФ Виталий Кузин, пояснив, что голосование нужно проводить «не публично», чтобы депутаты могли спокойно «высказать мнение», «голосовали не по указке, а по личным убеждениям».
Оба предложения об изменении формата голосования не были поддержаны большинством голосов.
В ходе обсуждения Виталий Кузин также продемонстрировал пачку обращений, которую получил 6 декабря, против введения QR-кодов. Он высказал мнение, что данный «законопроект — самый резонансный»:
Коммунист привёл в качестве примера ситуацию в Казани, где при введении QR-кодов на транспорте происходили драки с кондукторами. Он также высказал мнение, что нет доступной информации о том, проходили ли вакцины полный цикл проверки и каковы результаты побочных действий. Парламентарий подчеркнул, что фракция не против вакцинации, но против разделения общества.
Глава фракции ЛДПР Дмитрий Грачев высказал «личное мнение»: по его словам, «элементы режиссуры, причём мягко говоря, не умной, встречаются и в тех письмах, которые «за», и тех, кто против».
В ходе обсуждения один из депутатов отметил, что есть много случаев, когда не только рядовые граждане, но и депутаты меняли мнение относительно введения QR-кодов.
Подводя итоги обсуждения, он особое внимание уделил смертельным исходам в стране, заявив, что «за неделю вымирает районный центр сельский». И после своего выступления предложил приступить к голосованию.
После этого в зале послышались жидкие аплодисменты.
Сколько именно проголосовали «за», сколько были против и сколько воздержались, не уточнялось.
Законодательное собрание Ульяновской области состоит из 36 депутатов, из них 17 парламентариев представляют «Единую России», 13 — КПРФ, четверо — ЛДПР, один — «Коммунистов России». Председателем являетсяВалерий Малышев(«Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 113 449 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 106 453 пациента, скончался 3461 человек.
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