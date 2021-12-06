Афины , , 15:23 — REGNUM Сотрудничество России и Греции по энергетике, туризму, культуре и образованию намерен обсудить греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча состоится в Сочи 8 декабря, сообщил 6 декабря на брифинге официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Мицотакис встречался с Путиным в Афинах в 2016 году, когда возглавлял главную оппозиционную партию «Новая демократия». Предстоящая встреча с российским лидером станет для него первой в качестве главы правительства, отметил Иконому.

«У двух лидеров будет возможность обсудить темы отношений двух стран с акцентом на сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования. Они также обменяются мнениями о региональных и международных событиях», — сказал представитель греческого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Путин прибыл в Индию, где состоятся его переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Ожидается, что лидеры обсудят актуальную международную повестку дня.

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