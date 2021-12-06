Белград, , 16:15 — REGNUM Правительство Сербии внесло в парламент проект изменений к закону об образовании и воспитании, в соответствии с которыми каждая школа, которая в начале года откажется от проигрывания гимна, заплатит штраф в размере от 100 тысяч до одного миллиона динаров (примерно с $1000 до $10 000). Об этом 6 декабря сообщили сербские СМИ.

Флаг Сербии

«Образовательно-воспитательная деятельность проводится в рамках учебного года, который начинается 1 сентября звучанием гимна Республики Сербии и заканчивается 31 августа следующего календарного года», — цитирует телеканал Н1 статью 28 редактированного закона об образовании.

Председатель Ассоциации синдикатов педагогов Сербии Ясна Янкович считает введение денежного штрафа бессмысленным, так как у школ нет собственного бюджета, и получится, что государство таким образом может наказать только себя.

«Школа не располагает собственными деньгами, она не зарабатывает. Это госучреждение. И тогда, если государство наказывает школу, что это значит? Это значит, что государство наказывает себя. Вы подумайте, насколько это не имеет смысла», — рассказала Янкович телеканалу Nova.rs.

При этом Янкович отметила, что она не против того, чтобы учебный год начинался с сербского гимна, только этот вопрос нужно решить другими способами.

Напомним, что в начале текущего учебного года учительница начальной школы «Рифат Бурджович-Тршо» в городе Нови Пазар в Рашской области не включила запись с гимном Сербии «Боже правде» в этой школе. Это была единственная школа в Сербии, в которой 1 сентября не звучал гимн, что министр образования Бранко Ружич назвал «неуважением к государству и его символике».