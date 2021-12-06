Москва, , 15:11 — REGNUM У певца Филиппа Киркорова нет неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщил его адвокат Александр Добровинский 6 декабря изданию «Лайф».

Филипп Киркоров Okras

По словам юриста, информация о том, что артист якобы накопил множество штрафов, не соответствует действительности. Певец действительно допускал нарушения, но все штрафы давно оплатил. Узнав о долгах, он очень удивился.

«Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таганском суде Москвы заявили, что в отношении Киркорова составлено 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов.

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