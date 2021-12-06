Кабул, , 15:09 — REGNUM После открытия посольств Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов посол Турции также объявил, что его страна скоро откроет посольство в Кабуле.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр недр правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддин Делавар встретился с послом Турции в Кабуле Джихадом Эргинаем, чтобы обсудить вопросы укрепления отношений между афганским и турецким народами.

Посол Турции в ходе встречи заявил, что его страна в ближайшее время откроет свое посольство в Кабуле.

В настоящее время в Кабуле функционируют посольства Ирана, Пакистана, Катара, Китая, Туркменистана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Незадолго до прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который договорился с официальными лицами США о продолжении военного присутствия в Афганистане, сказал:

«Подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не то, как мусульманин должен относиться к другим мусульманам. Мы призываем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как можно скорее показать миру, что в Афганистане восторжествует мир».

Предупреждая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о присутствии иностранных войск в Афганистане, президент Турции предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить «оккупацию» Афганистана.

Визит министра иностранных дел Турции в Афганистан в сентябре этого года с целью политических консультаций Анкары с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу контроля над кабульским аэропортом, закончился провалом.

Недавно министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдул Рахман Аль Тани, выступая на седьмом виртуальном заседании «Средиземноморского диалога», объявил, что Катар проводит ремонт и переоснащение аэропорта Кабула в сотрудничестве с Турцией.