Барнаул, , 15:08 — REGNUM В барнаульском парке «Центральный» заработал каток, но насладится фигурным катанием и получить заряд бодрости будет доступно только тем, у кого есть QR-код.

Фигурное катание Pxhere.com

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Как сообщает сегодня, 6 декабря пресс-центр мэрии Барнаула, каток площадью две тысячи кв.м. будет работать с 10:00 до 21:00 ежедневно. В прокате имеется 180 пар коньков с 26 по 46 размер. Также можно прийти со своими.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край вошел в число 14 российских регионов, где с 15 по 22 октября ситуация по заболеваемости COVID-19 значительно ухудшилась. О введении в регионе QR-кодов власти региона заговорили в середине октября, а уже через месяц их стало нужно стала предъявлять не только в торговых центрах, но и других общественных местах.

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