Рим, 6 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Впервые с 2016 года (то есть впервые за все время наблюдений) в Италии перестал расти объем онлайн-продаж, сообщили в национальной службе статистики в понедельник, 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

В октябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи сократились на 3,7%.

Статистики отмечают, что в коронавирусном 2020 году объем онлайн-продаж, по-видимому, достиг своего «потолка» и потому некоторое снижение было неизбежным.