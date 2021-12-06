Ярославль, , 15:16 — REGNUM Заместителем директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области назначена Наталья Морозова, ранее возглавлявшая Рыбинскую станцию скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве Ярославской области.

Наталья Морозова Rssmp76.ru

Наталья Морозова родилась в Тутаеве, окончила педиатрической факультет Ярославской государственной медицинской академии. Пять лет проработала в Вооружённых силах России, три из них в Чеченской Республике, где участвовала в боевых действиях.

Затем работала врачом-методистом в Тутаевской центральной районной больнице и вскоре возглавила службу медицинской статистики медучреждения. С 2013 по 2018 год была заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию. Затем в статусе заместителя главного врача возглавила поликлиническую работу в городской больнице №1 Рыбинска, где работала до назначения руководителем станции скорой медпомощи

Наталья Морозова отмечена множеством профессиональных наград — грамотами руководства Ярославской области, премией губернатора за заслуги в сфере здравоохранения в номинации «Лучший руководитель учреждения здравоохранения области». В должность заместителя директора департамента Морозова вступает с 7 декабря 2021 года.

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