Кабул, , 15:07 — REGNUM Официальные лица Министерства по делам беженцев и репатриации говорят, что тысячи внутренне перемещенных лиц в Кабуле по-прежнему остро нуждаются в гуманитарной помощи, пишет Tolonews.

В министерстве добавили, что на данный момент министерство переселило 4000 семей внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания.

«Этой помощи недостаточно, проблемы людей в Афганистане велики, и им нужно уделять все внимание», — сказал Мохаммад Арсалах Харвати, заместитель министра по делам беженцев и репатриантов. «Обещания, данные международным сообществом, не выполнены в достаточной степени, и помощь не достигла Афганистана».

Между тем ВПЛ жалуются, что их проблемы не были должным образом решены, заявляя, что они остро нуждаются в приюте.

Пятидесятилетний Тавус Хан был вынужден бежать из провинции Гильменд в результате боевых действий между Исламским Эмиратом и бывшим правительством, и оказался на перекрестке Канбар в Кабуле. Говоря о своих проблемах, он говорит, что у него две жены и 18 детей.

«Наступила зима, у нас нет еды», — сказал Тавус Хан «ТолоНьюс». «У нас слишком много проблем».

В то же время, эксперты считают, что улучшение экономической ситуации и предотвращение ее краха зависит от долгосрочной международной экономической помощи.

«Нужна эффективная помощь, необходимо создать рабочие места, в виде долгосрочных экономических проектов в провинциях с наибольшим количеством перемещенных лиц», — сказал эксперт по экономике Ирадж Факири.

Согласно новому отчету Управления ООН по координации гуманитарной деятельности, с начала этого года, менее чем за пять месяцев, более 100 000 человек в Афганистане были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.