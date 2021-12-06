Москва, , 15:08 — REGNUM Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удаётся с выгодой использовать отношения с Россией, несмотря на все противоречия между странами. Об это 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эрдоган удачно купирует разногласия и противоречия, тем самым обеспечивая увеличение экономических премуществ для Турции. Это и торговля между странами, и большое количество российских туристов в Турции, и российский газ, подаваемый по «Турецкому потоку». Всё это приносит Турции большие дивиденды» — сказал эксперт.

Напомним, что в «доковидном» 2019 году товарооборот между Турцией и Россий превысил $ 26 млрд., а Турцию посетило более 7 млн. российских туристов.