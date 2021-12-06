Москва, , 15:06 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в столицу индии — Нью-Дели, сообщается на сайте Кремля.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин на самите ШОС в Бишкеке Kremlin.ru

В рамках рабочего визита глава Российского государства проведет переговоры премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин и Моди обсудят вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран и актуальные темы международной повестки.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин посещал Индию в октябре 2018 года.

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