Минск, , 15:05 — REGNUM «Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем», — заявил 6 декабря Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с комментариями на тему своих кадровых решений.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он ввёл сотрудников КГБ и МВД в состав органов чиновничьей «вертикали власти», потребовав от них недопущения оппозиционеров в госучреждения. Лукашенко также выступил с заявлениями о внешних угрозах, в том числе касающихся союзной России, которую западные политики обвиняют в подготовке интервенции на Украину, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — сказал Лукашенко.

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«Поэтому какие-то развязки — я думаю, очень большие — будут и после Нового года», — сообщил он.

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