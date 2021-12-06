Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Житель Якутска предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за то, что ударил ножом в грудь знакомого, с которым переходил дорогу. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Драка на Обводном канале, 158. Пресс-служба прокуратуры СПб.

Как установлено, 24 мая текущего года 38-летний уроженец Якутска переходил дорогу на набережной Обводного канала, 158, вместе со своим знакомым, гражданином одной из азиатских стран СНГ. Как только они ступили на тротуар, гражданин России вынул из сумки складной нож, ударил им своего попутчика в грудь и ушел. На помощь потерпевшему пришли прохожие, один из которых задержал злоумышленника.

Полиция возбудила уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека»). Потерпевшего удалось спасти медикам Мариинской больницы.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд», — добавили в ведомстве.

Видео: пресс-служба прокуратуры СПб.