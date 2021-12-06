Рим, , 15:04 — REGNUM С 6 декабря в Италии вступили в силу новые ограничения на посещение общественных пространств.

Коронавирус в Италии Russian.news.cn

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До 5 декабря ограничения не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). Теперь введены так называемые «супер-сертификаты» — только для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).

Местные СМИ сообщают, что уже выписаны первые повышенные штрафы (400 евро) за поездки в общественном транспорте без «супер-сертификата».

По данным на 5 декабря, в Италии умерли 134 195 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 43 (днем ранее — на 75). Число подтвержденных носителей выросло на 15 021 (днем ранее — на 16 632). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 109 082— более 8% населения страны. В настоящее время заражены 232 000 человек (на 8282 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 76% населения страны).