Скопье, , 15:32 — REGNUM Представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 6 декабря прибыл в Скопье, где провел встречу с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

Габриэль Эскобар State.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на встрече также присутствовала посол США в Северной Македонии Кейт Мари Бирнс.

Пендаровски отметил, что Скопье и Вашингтон «постоянно лелеют продуктивный диалог» и выразил убежденность в том, что «двусторонние отношения продолжат развиваться ускоренными темпами».

Политик также поблагодарил представителя Госдепа за приверженность скорейшему началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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