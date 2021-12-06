Скопье, 6 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 6 декабря прибыл в Скопье, где провел встречу с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

State.gov Габриэль Эскобар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на встрече также присутствовала посол США в Северной Македонии Кейт Мари Бирнс.

Пендаровски отметил, что Скопье и Вашингтон «постоянно лелеют продуктивный диалог» и выразил убежденность в том, что «двусторонние отношения продолжат развиваться ускоренными темпами».

Политик также поблагодарил представителя Госдепа за приверженность скорейшему началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.