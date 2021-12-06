Бишкек, 6 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о снижении тарифа на электроэнергию для нуждающихся граждан и семей, имеющих детей до 16 лет и получающих государственное пособие «уй-булого комок» (ежемесячные выплаты семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет).

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Новые льготные расценки на энергоснабжение для малообеспеченных киргизстанцев начнут действовать с 1 января 2022 года.

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При соблюдении месячного лимита в 700 киловатт-часов они будут платить за электричество не по 0,77 сома (0,67 рубля), а на 35% меньше — 0,5 сома (0,43) за киловатт-час.

Если же они превысят эту норму, то покупать электроэнергию им придётся уже по 2,16 сома (1,88 рубля) за киловатт-час.

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