Лондон, , 15:03 — REGNUM Следующий вирус, с которым столкнётся человечество, может быть более заразным и более смертоносным, чем COVID-19. Об этом заявила одна из создателей вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca Сара Гилберт.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе выступления с 44-й лекцией Ричарда Димблби, профессор подчеркнула, что пандемия коронавируса, которая к настоящему времени унесла жизни более 5 миллионов человек во всём мире, ещё далека от завершения, и следующая может быть ещё более смертоносной, пишет The Guardian.

«Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и нашим средствам к существованию. Правда в том, что следующая [пандемия] может быть хуже. [Вирус] может быть более заразным, более смертоносным или и тем, и другим сразу», — подчеркнула Гилберт.

Что касается нового штамма коронавируса «Омикрон», то профессор отметила, что спайковый белок этого варианта содержит уже известные мутации, повышающие способность вируса передаваться.

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»Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что антитела, произведённые вакцинами или вследствие заражения другими вариантами [SARS-CoV-2], могут быть менее эффективными в предотвращении заражения «Омикроном», — указала Гилберт.

Создатель вакцины призвала соблюдать осторожность, пока не появится больше информации относительно нового штамма коронавируса, и предпринимать шаги, чтобы замедлить его распространение.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Ботсване и ЮАР в третьей декаде ноября. В S-белке, с помощью которого вирус поражает клетки, обнаружены десятки мутаций.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон», легче переносят заболевание COVID-19. Кроме того, выявленный уже в нескольких десятках стран мира штамм до сих пор не вызвал ни одной смерти.