Уфа, , 15:04 — REGNUM Мужчина с ребенком получили травмы в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что в Туймазинском районе на 1336 км автодороги М5 «Урал» столкнулись три легковых автомобиля: Lada Granta, VoIkswagen Jetta и Datsun.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия, получили травмы водитель автомобиля Datsun мужчина 1983 года рождения и его пятилетний ребенок.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся легковой автомобиль.