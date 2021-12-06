Москва, 6 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Банк России девальвирует рубль, создавая инфляцию, а потом повышает ключевую ставку, пытаясь справиться с ростом им же самим созданной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«Для поддержания привлекательности российского фондового для западных спекулянтов Центральный банк РФ придерживает ставку на высоком уровне, а значит, ограничивает развитие производств, которые неспособны взять дешевый кредит, — сказал Комолов. — Высокие ставки — это следствие периферийного характера российской экономики, это следствие ее сырьевой зависимости. А ЦБ РФ держит высокие ставки, чтобы бороться с инфляцией, которую он сам же и создает. Одной рукой Банк России девальвирует рубль, создавая инфляцию, а другой борется с этой инфляцией, завышая процентную ставку. Все это признаки нездорового состояния российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что экономику РФ не ждет ничего хорошего от прихода западных инвесторов на фондовый рынок России.