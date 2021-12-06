Чебоксары, , 15:01 — REGNUM Сборная учебного заведения МАОУ «Лицей №3» из города Чебоксары стала чемпионом четвёртого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Киберспорт Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Школьникам из Чебоксар удалось набрать 355 баллов за выступления во всех представленных видах программы. За победу они получат денежный приз из общего фонда турнира, а также возможность стать героями нового фильма от киберспортивной студии RuHub.

Напомним, что в четвёртом сезоне Школьной лиги приняли участие юные спортсмены из 69 регионов страны. Соревнования проходили в пяти видах программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, «Электронные шахматы» и «Поиск в интернете на время».

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