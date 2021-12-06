Школьники из Чебоксар выиграли всероссийский киберспортивный турнир
Чебоксары, 6 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Сборная учебного заведения МАОУ «Лицей №3» из города Чебоксары стала чемпионом четвёртого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Школьникам из Чебоксар удалось набрать 355 баллов за выступления во всех представленных видах программы. За победу они получат денежный приз из общего фонда турнира, а также возможность стать героями нового фильма от киберспортивной студии RuHub.
Напомним, что в четвёртом сезоне Школьной лиги приняли участие юные спортсмены из 69 регионов страны. Соревнования проходили в пяти видах программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, «Электронные шахматы» и «Поиск в интернете на время».