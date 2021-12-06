Волгоград, 6 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Главным тренером волгоградского спортивного клуба «Ротор» назначен Артём Куликов, об этом сообщили в клубе 6 декабря

Логотип ФК «Ротор»

«Специалист приступит к работе с командой в январе, когда футболисты выйдут из отпуска», — уточнили в клубе.

Артём Куликов работал главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе и «Зените» из Пензы, затем работал в академии ФК «Краснодар» и тренировал молодёжную команду. В «Ротор» Куликов перешёл из «Велеса».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября стало известно об отставке с поста главного тренера «Ротора» Игоря Хохлова, он занимал её с 28 мая.