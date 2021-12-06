Москва, , 15:00 — REGNUM Приход инвесторов на российский фондовый рынок не обещает экономике РФ ничего хорошего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал рассуждения главы Сбербанка Германа Грефа о высокой инвестиционной привлекательности РФ.

Фондовый рынок

«Действительно, российские активы выглядят привлекательно в глазах инвесторов, но только важно понимать, какое это имеет значение для развития нашей экономики в целом, — сказал Комолов. — Какие деньги приходят в Россию, в какие отрасли и в каком виде? Следует понимать, что для инвесторов привлекательным является российский фондовый рынок. И он привлекает в первую очередь спекулянтов, которые нацелены на скорейшее извлечение краткосрочной прибыли в силу высоких процентных ставок».

Как подчеркнул Комолов, это как раз и есть следствие жесткой денежно-кредитной политики.

«Но что это значит для российской экономики? В буквальном смысле ничего хорошего. Ни холодно, ни жарко. Промышленность от этого лучше работать не будет. Если иностранный инвестор купит у физического лица акции того же «Газпрома», то российская экономика ни новых рабочих мест, ни новых технологий, ни конкурентоспособных предприятий не получит. Так что тут радоваться особо нечему», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, почему в РФ стали невозможны массовые инвестиции.

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