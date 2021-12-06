6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека». Почему это мероприятие является пародийным, бесполезным и лицемерным, рассуждает Костас Ботуполос в греческой газете In Gr.

Климент Александров, , 16:44 — REGNUM Созванный президентом США Джо Байденом «Саммит за демократию», на первый взгляд, кажется логичным, если не полезным: демократия в мире постоянно разваливается, а 2021 год стал пятым (!) годом подряд, когда стран, отступающих от демократии, было в три раза больше, чем тех, кто добился в ней прогресса. Проблемы являются критическими и общими, поэтому многосторонний импульс может принести только пользу. Однако способ реализации этой идеи президентом Соединенных Штатов на сессии 9 и 10 декабря нейтрализует все преимущества и выглядит скорее не как решение, а как насмешка.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое противоречие проистекает из самой страны, которая проявляет инициативу и возглавляет демократические усилия: Соединенные Штаты, к сожалению для себя и для мирового сообщества, являются частью проблемы, а не ее решением. Эпоха Трампа оставила раны, которые, несмотря на амбициозные намерения его преемника, не только не затянулись, но и постоянно тревожат. По данным Международного института демократии (IDEA), США относятся к «отступающим демократиям», что определяется с помощью качественных критериев. Оспаривание результатов выборов, в том числе президентских, ограничение или затруднение избирательных прав несколькими штатами и неспособность государства устранить это вопиющее нарушение, откровенно предвзятый выбор членов Верховного суда, который делает всю судебную систему тормозом прав, а не их гарантом — всё это структурные и фундаментальные проблемы, неуместные в подлинно демократической стране, не говоря уже о стране, которая должна быть «градом на холме». Миссия США на данном этапе должна состоять в том, чтобы посредством смелых реформ и сильного примера правительства восстановить демократию на своей земле, а не экспортировать свою «модель» на международном уровне.

Большой вопрос возникает из-за списка гостей сессии.

В то время как международная научная классификация отделяет «полные» демократии от «гибридных» (в которых свободные выборы не препятствуют чрезмерному угнетению прав и свобод») и «авторитарных» (то есть недемократических) стран, в списке из 110 государств, приглашенных на мероприятие, сосуществуют все страны, только, похоже, главными оказываются дипломатический и демократический критерий. И если не приглашать Китай и Россию, то по тем же параметрам нужно оценивать, например, Индию и Бразилию ‑ и относиться к ним так же. Венгрия была совершенно справедливо исключена из списка приглашенных, но рейтинг IDEA — да и вообще очевидное положение демократии — предполагает ту же участь таким странам Евросоюза, как Польша и Словения, которые почему-то ее избежали. Турция занимает первое место среди стран, которые отступили от демократии, при «сумерках» Эрдогана эта страна де-факто не принадлежит к демократическому сообществу, но то же самое касается Сербии и Филиппин, которые будут участвовать во вдохновленной американцами встрече.

Флаг США National Museum of the U.S. Navy

Можно привести и другие примеры, которые просто укрепили бы общий вывод: либо следует пригласить все страны и провести реальный обмен мнениями — и «выстрелить», либо звать только по-настоящему демократические страны, а их гораздо меньше, чем тех, которые появятся на саммите.

Но этот метод также особенно проблематичен: потому что, когда в данном конкретном случае мы говорим «появятся», мы имеем в виду выступления их лидеров посредством видеоконференции. Наиболее вероятный вариант — параллельные монологи без всплесков и содержания и с президентом Америки в роли хорошего, но отстраненного от событий учителя, который раздает советы и ставит оценки. Вероятно, это неподходящий способ возродить глобальную демократию, которая нуждается в глубоких переменах и мощных разрывах через энергичную и завоеванную коллективность, а не в виртуальном консенсусе безделья.