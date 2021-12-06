Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Между Казахстаном и Узбекистаном продолжают углубляться экономические отношения, что создаёт благоприятные условия для жителей обеих стран. Об этом 6 декабря заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совместного с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в Нур-Султане.

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«Мы приняли решение вывести наши межгосударственные отношения на уровень союзничества. Это историческое решение продиктовано нашим обоюдным искренним стремлением к более тесному взаимодействию», — сказал Мирзиёев.

Он сообщил, что республики создадут Высший межгосударственный совет, Межпарламентский совет, а также рабочий орган — Совет министров иностранных дел. По мнению главы Узбекистана, это станет серьёзным вкладом в обеспечение стабильности в регионе, а также будет содействовать его процветанию.

Кроме того, как сообщил Мирзиёев, Нур-Султан и Душанбе договорились о взаимном импортозамещении. Товарооборот между республиками планируется увеличить с $4 млрд в 2021 году до $10 млрд в течение следующих пяти лет.