Минск, , 14:58 — REGNUM «Людей, которые являются нашими противниками (не тех, что думают иначе, а противниками), их всегда было около 10%», — заявил 6 декабря Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с комментариями на тему своих кадровых решений.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он вступил в заочный спор с оппозицией. Лукашенко призвал бюрократию и силовиков к специфической аккуратности и сказал: «Подбирая людей, анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 1930-х годах (оно не так было, как пишут сейчас, но тем не менее): махнули косой ‑ и не важно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб: белые, красные ‑ и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться».

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«Не все из них предатели и вредители, — добавил несменяемый руководитель постсоветской республики. — Многие ребята, девчонки оппозиционеров имеют, возможно, свою точку зрения, но они работают в стране. Поэтому, еще раз говорю, надо быть очень аккуратными».

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«Самоуспокаиваться нельзя. Ты оппозиционер — пожалуйста, иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер, а это власть. Ты в оппозиции к власти, высказывай свою точку зрения», — заявил Лукашенко.

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Лукашенко рассказал о планах оппозиции: «А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, переформатировать церковь, запретить русский язык и так далее. Они это прячут сейчас: это им не выгодно. Как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим».

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