Оренбург, , 14:58 — REGNUM В Оренбурге многодетная мать устроила акцию протеста. Горожанка провела пикет у Дома советов, заявив, что ее с детьми выселяют. Об этом сообщает телеканал UTV.

Протест

В руках женщина держала плакат: «Администрация города Оренбурга выселяет мою семью с тремя детьми зимой на улицу». Оренбурженка почти 40 лет проживает в центре Оренбурга — по пер. Шевченко. Дом в 2017 году признан аварийным. Семье предложили новое жилье.

Однако новые условия проживания не устраивают женщину. Во-первых, однокомнатная квартира находится в пригороде — поселке Кушкуль. Во-вторых, многодетная мать считает, ссылаясь на многочисленные жалобы переселенцев, что дома в Кушкулях непригодны для проживания.

Чиновники пока не комментируют одиночный пикет и проблему горожанки.