Курск, , 14:57 — REGNUM В Курской области в октябре COVID-19 стал основной причиной смерти 705 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Часть из этих случаев включены в сводку федерального оперштаба по коронавирусу, в которой учитываются только оперативно подтвержденные случаи с однозначным диагнозом смерти от коронавируса.

Еще у девяти человек коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, — 27 человека.