Москва, 6 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В январе 2022 года планируется утвердить рекомендации по сокращению теневой занятости в регионах, сообщает 6 декабря сайт правительства России.

Government.ru Татьяна Голикова

Данная тема обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Участники утвердили план Минтруда РФ по сокращению теневой занятости до 2024 года. Следующим этапом станет утверждение методических рекомендаций по борьбе с теневой занятостью, они появятся уже через месяц.

«В соответствии с принятыми решениями целевые показатели и методические рекомендации для регионов планируется утвердить уже в январе 2022 года», — рассказали в правительстве.

Далее регионам нужно составить уже собственные планы.