Красноярск, 6 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о гибели двух детей в результате пожара в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Информация о трагедии поступила в следственные органы 5 декабря. При пожаре в частном доме в посёлке Новоназимово Енисейского района Красноярского края погибли двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По данным следствия, в доме проживала семья с тремя детьми. Вечером мать затопила печь и на некоторое время отлучилась, оставив детей дома. Через какое-то время она увидела, что начался пожар. Старший десятилетний мальчик успел покинуть дом. Младшие дети (пятилетняя девочка и мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев) погибли.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии установить причины и условия произошедшего и доложить о ходе расследования.