Москва, 6 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. История Второй мировой войны активно переписывается, к фальсификации подключились руководители некоторых европейских стран. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил 6 декабря на всероссийском семинаре «Без срока давности».

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«К фальсификации подключились не только учёные, но и руководители ряда европейских стран. И в их политике всё более нарастают идеи реабилитации нацизма», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что Советский Союз сейчас обвиняют в развязывании Второй мировой войны, а антисоветизм превратили в русофобию. В мире не только усиливаются попытки исказить итоги той войны, некоторые государства упорно стараются оправдать нацизм.

В этом направлении работают респектабельные институты и европейские структуры, потому живущие ныне поколения не должны допустить забвения уроков войны, подчеркнул Бастрыкин.

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