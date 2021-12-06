Москва, , 14:54 — REGNUM Запуск и сертификация газопровода «Северный поток — 2» остается проблемным пунктом в Европе и предметом для разногласий со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Казалось бы, в условиях энергетического кризиса, неполных хранилищ и приближающихся холодов, поставки природного газа из России в Германию уже давно должны были начаться. Но политические и экономические войны вокруг этого проекта продолжаются.

Теперь США, под предлогом того, что «Северный поток — 2» развязывает руки России для полномасштабной войны (между Россией и Украиной), так как заменит трубопровод через Украину, пытается всеми силами не допустить запуск.

Понятно, что такая позиция США обусловлена её экономическими и политическими интересами. Европа — это большой рынок поставок сжиженного природного газа (СПГ), и североамериканские компании хотят занять его.

В Европе теперь обеспокоены тем, что из-за проблем с сертификацией газопровод «Северный поток — 2» не начнет работать предстоящей зимой. Напомним, что на данный момент строительство двух нитей трубопровода завершено, а одна заполнена газом и готова к запуску.

К началу ноября 2021 года наблюдается заметный спад цен на европейском спотовом газовом рынке от недавних экстремально высоких значений. Ближние фьючерсные контракты на спотовый индекс цен на природный газ TTF торгуются немного дороже уровня €76 за МВт·ч. В пересчете на принятые в России единицы измерения это составляет порядка $930 за 1 тыс. кубометров.

Между тем на пике осенней паники их цена доходила до $1937 за 1 тыс. кубометров, что стало новым историческим рекордом. Для сравнения: ровно год назад стоимость указанных фьючерсов составляла около €15,5 за МВт·ч. Это почти в пять раз дешевле их нынешнего уровня и примерно в 10 раз меньше максимального октябрьского значения.

Биржевые цены на газ, которые и без этого с 15 ноября возобновили рост на информации о рекордном отборе газа из европейских хранилищ, моментально взлетели еще на 90 долларов, опять закрепившись выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Евросоюз входит в зиму с подземными хранилищами газа (ПХГ), заполненными только на 74%, из которых уже идет активный отбор газа, превышающий закачку.

Цены на спотовом рынке отражают ситуацию, сложившуюся в Европе с газом. Что более удивительно, так это то, что Европа сама отчасти виновата в это. Европа сделала большие ставки на зеленую энергетику и поставку СПГ (сожженного природного газа) альтернативными поставщиками.

Но США и другие основные поставщики пока испытывают разного рода трудности, и не готовы удовлетворить растущие потребности Европы. Более того, США выгоднее продавать СПГ в Азию. Как следствие — пустые хранилища Европы, затянутое строительство трубопровода «Северный поток — 2» и долгие переговоры с Россией о ценах на новые поставки газа.

Снизить напряжение мог бы скорый запуск «Северного потока — 2», но теперь надежд на это почти нет. Остается только непонятным, как собирается Европа пройти зимний период, особенно если страны Старого Света накроют холода.

Учитывая, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства, а газа не хватает, дефицит придется покрывать ростом спотовых поставок. И едва ли европейских потребителей успокоит факт, что по заоблачным ценам они будут покупать газ, прокачанный через Украину или Польшу, а не по «Северному потоку — 2».

Это потребует последующего одобрения со стороны Еврокомиссии, получение которого может занять еще около двух месяцев.

Таким образом, при самом благополучном исходе прокачка российского природного газа по новому экспортному маршруту может начаться не ранее весны 2022 года», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает «Северный поток — 2» проблемой Германии не только в отношениях с Украиной или Европарламентом, но и «трансатлантической проблемой».

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