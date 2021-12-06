Варшава, , 14:53 — REGNUM Евродепутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский направил в Европейскую комиссию запрос по поводу деятельности бывших европейских политиков. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе евродепутат спрашивает, считают ли в ведомстве «конфликтом интересов работу бывших политиков высокого ранга — глав правительств Германии, Австрии, Франции и Финляндии — в пользу российских компаний в сфере энергетики».

Он также призывает Еврокомиссию принять меры, которые предотвратят «этот тип политической коррупции».

Ващиковский напомнил, что бывшие канцлеры Германии и Австрии Герхард Шрёдер и Вольфганг Шюссель, бывшие премьер-министры Франции и Финляндии Франсуа Фийон и Пааво Липпонен, а также бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, вскоре после завершения политической карьеры начали работать на российские энергетические компании в рамках проекта «Северный поток — 2».

Ващиковский считает, что бывших европейских политиков, которые откажутся прекратить работу в пользу российских энергетических концернов или согласятся на такую работу в будущем, «следует осудить и исключить из международной общественной жизни».