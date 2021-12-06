Ижевск, 6 декабря 2021, 14:52 — REGNUM В Удмуртии в 2021 году сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотических средств МВД из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
УМВД РФ по Ярославской области

Перекрыто шесть крупных каналов поставки наркотиков из других регионов России, задержаны 10 межрегиональных наркокурьеров, закрыто три крупных интернет-магазина на территории нескольких субъектов РФ.

Всего выявлено более 2000 преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков, задержано почти 900 человек, причастных к их совершению.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Ижевске был задержан 38-лений ранее судимый директор одного из ООО. В машине задержанного были найдены наркотические средства. Под сиденьем обнаружено два полимерных пакета, в одном из которых находилось наркотическое средство героин массой 58 граммов, в другом — девять граммов наркотического средства синтетического происхождения.

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