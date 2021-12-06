Ижевск, 6 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Удмуртии в 2021 году сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотических средств МВД из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

УМВД РФ по Ярославской области Изъятые наркотики

Перекрыто шесть крупных каналов поставки наркотиков из других регионов России, задержаны 10 межрегиональных наркокурьеров, закрыто три крупных интернет-магазина на территории нескольких субъектов РФ.

Всего выявлено более 2000 преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков, задержано почти 900 человек, причастных к их совершению.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Ижевске был задержан 38-лений ранее судимый директор одного из ООО. В машине задержанного были найдены наркотические средства. Под сиденьем обнаружено два полимерных пакета, в одном из которых находилось наркотическое средство героин массой 58 граммов, в другом — девять граммов наркотического средства синтетического происхождения.

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