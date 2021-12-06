Вашингтон, 6 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Запуск американской ракеты-носителя Atlas V, которая должна вывести на околоземную орбиту военный спутник, перенесли на 7 декабря. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

Onedof.com Atlas V

«Команда починила наземную систему хранения топлива, но теперь потребуется время, чтобы убедиться в чистоте образца топлива перед началом операций по заправке. Теперь запуск планируется 7 декабря в 04:04 по времени восточного побережья США (в 12:04 по мск — ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом запуск ракеты-носителя должен быть осуществлён с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и она должна вывести в космос военный спутник STPSat-6, оснащенный инфракрасными лазерами.

Отметим, первоначально пуск ракеты-носителя Atlas V должен был состояться 5 декабря, однако из-за утечки горючего в наземном хранилище его перенесли на 6 декабря. Затем должностные лица США сообщили, что для проведения всех исследований