Тирана, 6 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На границе между Албанией и Черногорией в деревне Подум на берегу Скадарского озера были изъяты 88 кг наркотиков. Об этом 6 декабря сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

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По данным журналистов, операцию провели черногорские полицейские с использованием оборудования для слежки. На берегу озера было обнаружено водное судно, с которого неизвестный передавал три сумки с неизвестным содержимым другим людям.

Все сумки были найдены, общий вес наркотика составил 88 кг, однако подозреваемых найти не удалось, как и перевозчика.