Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM В одном из частных домов в Ростове-на-Дону найдены тела двух взрослых и маленького ребёнка. По данному факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 декабря.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в переулке Вольном Октябрьского района. 5 декабря были обнаружены тела 61-летнего мужчины, его 45-летней супруги и их пятилетнего сына с признаками отравления угарным газом.

Следователи осмотрели газовое оборудование и вентиляционные каналы, изъяли документацию об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначено проведение судебно-медицинских и технической экспертиз.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.