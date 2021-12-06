Париж, 6 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Франция стала кандидатом на переизбрание в качестве члена совета Международной морской организации (ИМО) в категории государств, представляющих большой интерес для международной морской торговли, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Выборы членов совета состоятся в Лондоне 10 декабря 2021 года.

Прибрежное государство, озабоченное защитой морской среды, а также безопасностью на море, Франция непрерывно заседала в совете Международной морской организации с момента его создания.

Что касается защиты морской среды, Франция создала охраняемые морские районы. Под юрисдикцией находятся 22% вод страны.

Франция намерена продолжить сотрудничество с другими государствами в рамках Международной морской организации в области устойчивого морского транспорта, обеспечения безопасности международных морских перевозок, а также защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание нового совета по защите здоровья состоится во Франции 6 декабря.